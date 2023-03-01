Бывшего главу управления ФТС Кизлыка приговорили к десяти годам лишения свободы

Москва, , 15:45 — REGNUM Бывший начальник управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) Александр Кизлык приговорён к 10 годам колонии за злоупотребления должностными полномочиями. Об этом 1 марта сообщили в Дорогомиловском суде Москвы.

Колония Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что суд принял решение назначить Кизлыку наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, он лишён звания генерал-лейтенанта таможенной службы.

Кизлык был арестован в декабре 2019 года. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями. Как считает следствие, он вместе с сообщниками принимал незаконные решения в отношении нарушителей, перевозивших наличные денежные средства через границу. Его действия привели к ущербу на 25 млн рублей.

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