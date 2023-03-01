Военный эксперт Онуфриенко: на сватовском направлении ВС России ждут приказа о наступлении

Москва, , 16:08 — REGNUM На участке фронта, которое условно можно назвать сватовским (по городу Сватово в ЛНР, контролируемому российскими войсками) продвижение ВС России застопорилось на линии реки Жеребец, сказал ИА REGNUM военный обозреватель Михаил Онуфриенко.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Перспективы на сватовском направлении — только одни: отдача приказа о наступлении», — подчеркнул собеседник.

«У нас идут тяжёлые бои по всей линии от территорий северо-восточнее Купянска (города на северо-востоке Харьковской области) и до территории южнее излучины реки Северский Донец, — указал Онуфриенко. — Бои идут в 1,5-2 км от укрепрайонов на реке Жеребец, и местами мы к ней вышли, а в январе сообщалось, что местами её даже удавалось пересечь, но, поскольку команды не поступало, дальше никто и не идёт, и бои ведутся на этой линии».

Эксперт отметил, что где военные будут сегодня-завтра — никто не знает. Если в январе 2023 года ВСУ усиленно минировали у границы Харьковской области, то сейчас три батальона теробороны перебрасываются в Сумскую область — видимо, решили, что российская армия будет наступать там. В реальности никто ничего не знает.

В «зависшем» состоянии находится и ситуация на южном фланге в ДНР, в районе Угледара, полагает собеседник.

«Наши подразделения вышли от окраин сел Павловка и Шевченко на южные дачи, и там были остановлены… По сути, бои в пригороде Угледара», — сказал Онуфриенко.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 1 марта сообщил: оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» было нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районе Угледара.