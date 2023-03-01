Правительство РФ утвердило порядок оказания медпомощи добровольцам СВО
Москва, 1 марта 2023, 15:34 — REGNUM Порядок оказания медицинской помощи участникам добровольческих формирований утвердило правительство РФ. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба правительства.
Внесены изменения в действующие нормативные акты, чтобы поддержать добровольцев — участников специальной военной операции.
Отмечается, что добровольцы смогут получать в военно-медицинских частях и организациях бесплатную медицинскую помощь — как экстренную и неотложную, так и плановую.
Кроме того, им будут предоставляться лекарства и медицинские изделия по назначению врача из военно-медицинской организации, в том числе за счет средств ОМС.
За предоставление лечения добровольцам будут отвечать командующие войсками военных округов, к которым прикреплено формирование.