Правительство РФ утвердило порядок оказания медпомощи участникам добровольческих формирований

Москва, , 15:34 — REGNUM Порядок оказания медицинской помощи участникам добровольческих формирований утвердило правительство РФ. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба правительства.

Госпиталь министерства обороны им. Пирогова в Симферополе © Дмитрий Макеев/РИА Новости

Внесены изменения в действующие нормативные акты, чтобы поддержать добровольцев — участников специальной военной операции.

Отмечается, что добровольцы смогут получать в военно-медицинских частях и организациях бесплатную медицинскую помощь — как экстренную и неотложную, так и плановую.

Кроме того, им будут предоставляться лекарства и медицинские изделия по назначению врача из военно-медицинской организации, в том числе за счет средств ОМС.

За предоставление лечения добровольцам будут отвечать командующие войсками военных округов, к которым прикреплено формирование.