Москва, 1 марта, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 марта отправится в Северо-Кавказский федеральный округ, сообщили в Кремле 1 марта.

Дмитрий Астахов/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Президент посетит Центр знаний «Машук», где пройдет торжественная церемония открытия Года педагога и наставника.

Владимир Путин вручит государственные награды педагогам, которые воспитали учеников, получивших звание Героя России во время выполнения боевых задач в Чечне, Сирии и на Украине, рассказали в пресс-службе президента.

Также предполагается встреча главы государства с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника» и губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

Как сообщалось ранее, 1 марта на церемонии запуска Большой кольцевой линии метро в Москве Владимир Путин заявил, что готовится ко встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и намерен показать ему столичное метро.