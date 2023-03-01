Собянин: БКЛ улучшила транспортное обслуживание 15 млн жителей Москвы и Подмосковья

Москва, , 15:35 — REGNUM Большая кольцевая линия (БКЛ) московского метро улучшила транспортное обслуживание 15 млн жителей столицы и Подмосковья. Об этом 1 марта мэр города Москвы Сергей Собянин написал в своём телеграм-канале.

эр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия новых станций БКЛ на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии Московского метрополитена © Сергей Бобылев/ТАСС

«Главные преимущества БКЛ: улучшит транспортное обслуживание 15 млн жителей Москвы и Московской области; уже сегодня с БКЛ можно сделать пересадки на 20 станций метро, 3 — на МЦК, 8 — на МЦД-1 и МЦД-2», — написал он, подчеркнув, что благодаря открытию новых станций пассажиры смогут экономить до 45 минут в день.

Глава города также отметил, что для обслуживания БКЛ создано больше 6 тыс. рабочих мест.

Ранее Собянин рассказал, что вход на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро будет бесплатным в течение пяти дней.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи дал старт движению по Большой кольцевой линии московского метро.