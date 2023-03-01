Москва, 1 марта 2023, 15:35 — REGNUM Большая кольцевая линия (БКЛ) московского метро улучшила транспортное обслуживание 15 млн жителей столицы и Подмосковья. Об этом 1 марта мэр города Москвы Сергей Собянин написал в своём телеграм-канале.

эр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия новых станций БКЛ на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии Московского метрополитена
эр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия новых станций БКЛ на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии Московского метрополитена
© Сергей Бобылев/ТАСС

«Главные преимущества БКЛ: улучшит транспортное обслуживание 15 млн жителей Москвы и Московской области; уже сегодня с БКЛ можно сделать пересадки на 20 станций метро, 3 — на МЦК, 8 — на МЦД-1 и МЦД-2», — написал он, подчеркнув, что благодаря открытию новых станций пассажиры смогут экономить до 45 минут в день.

Глава города также отметил, что для обслуживания БКЛ создано больше 6 тыс. рабочих мест.

Ранее Собянин рассказал, что вход на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро будет бесплатным в течение пяти дней.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи дал старт движению по Большой кольцевой линии московского метро.