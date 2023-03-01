Собянин: ввод БКЛ улучшил транспортное обслуживание 15 млн москвичей
Собянин: БКЛ улучшила транспортное обслуживание 15 млн жителей Москвы и Подмосковья
Москва, 1 марта, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Мэр города Москвы Сергей Собянин рассказал о главном преимуществе Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Своим мнением он поделился в телеграм-канале 1 марта.
По его словам, БКЛ улучшит транспортное обслуживание 15 млн жителей Москвы и Подмосковья.
«Уже сегодня с БКЛ можно сделать пересадки на 20 станций метро, 3 — на МЦК, 8 — на МЦД-1 и МЦД-2», — написал он, подчеркнув, что благодаря открытию новых станций пассажиры смогут экономить до 45 минут в день.
Глава города также рассказал о том, что станции Большой кольцевой линии (БКЛ) способствовали созданию свыше 6 тыс. рабочих мест.
Ранее Собянин рассказал, что вход на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро будет бесплатным в течение пяти дней.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи дал старт движению по Большой кольцевой линии московского метро.