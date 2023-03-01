Москва, 1 марта, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Мэр города Москвы Сергей Собянин рассказал о главном преимуществе Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Своим мнением он поделился в телеграм-канале 1 марта.

Сергей Бобылев/ТАСС эр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия новых станций БКЛ на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии Московского метрополитена

По его словам, БКЛ улучшит транспортное обслуживание 15 млн жителей Москвы и Подмосковья.

«Уже сегодня с БКЛ можно сделать пересадки на 20 станций метро, 3 — на МЦК, 8 — на МЦД-1 и МЦД-2», — написал он, подчеркнув, что благодаря открытию новых станций пассажиры смогут экономить до 45 минут в день.

Глава города также рассказал о том, что станции Большой кольцевой линии (БКЛ) способствовали созданию свыше 6 тыс. рабочих мест.

Ранее Собянин рассказал, что вход на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро будет бесплатным в течение пяти дней.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи дал старт движению по Большой кольцевой линии московского метро.