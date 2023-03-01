Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о вымогательстве денег у Тины Канделаки

Москва, , 15:31 — REGNUM Генеральной прокуратурой России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о вымогательстве денежных средств у Тины Канделаки и её супруга в отношении владельцев Telegram-каналов Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко, сообщает 1 марта пресс-служба ведомства.

Тина Канделаки © Maksim Konstantinov/Global Look Press

По версии следствия, обвиняемые, являясь фактическими владельцами и администраторами Telegram-каналов «Проект Сканер» и «Riddle», объединились в организованную группу для вымогательства денег у публичных людей под угрозой распространения в интернете порочащих их сведений.

Фигуранты в указанных Telegram-каналах опубликовали статьи о директоре по особым поручениям Госкорпорации «Ростех» Василии Бровко и его супруге Тинатин Канделаки, в которых негативно освещались их личная жизнь и работа. После этого они стали требовать у Бровко через его помощника передать им денежные средства в размере 470 тыс. рублей за удаление информации, угрожая новыми публикациями.

Соучастники обвиняются по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Уголовное дело будет рассмотрено в Хамовническом районном суде города Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в Москве был задержан администратор телеграм-канала «Новый Век» Александр Гусов в рамках уголовного дела о вымогательстве в особо крупном размере.