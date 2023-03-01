Мишустин поручил главам МО, МВД, ФСБ, Росгвардии доложить об уровне обеспечения ведомств

Москва, , 15:23 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам силовых ведомств доложить о ситуации, связанной с обеспечением.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

На заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил глава правительства обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу, а также к руководителям МВД, ФСБ и Росгвардии с просьбой проинформировать о текущей ситуации с уровнем обеспеченности ведомств.

Также Мишустин поручил руководителям рабочих групп доложить об исполнении целевых заданий.