Мишустин поручил доложить об уровне обеспечения силовых ведомств
Мишустин поручил главам МО, МВД, ФСБ, Росгвардии доложить об уровне обеспечения ведомств
Москва, 1 марта, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам силовых ведомств доложить о ситуации, связанной с обеспечением.
Иван Шилов ИА REGNUM
Михаил Мишустин
На заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил глава правительства обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу, а также к руководителям МВД, ФСБ и Росгвардии с просьбой проинформировать о текущей ситуации с уровнем обеспеченности ведомств.
Также Мишустин поручил руководителям рабочих групп доложить об исполнении целевых заданий.