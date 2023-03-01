Москва, 1 марта, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам силовых ведомств доложить о ситуации, связанной с обеспечением.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

На заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил глава правительства обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу, а также к руководителям МВД, ФСБ и Росгвардии с просьбой проинформировать о текущей ситуации с уровнем обеспеченности ведомств.

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Также Мишустин поручил руководителям рабочих групп доложить об исполнении целевых заданий.