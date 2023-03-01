Бывший американский разведчик рассказал, как США занимаются подкупом киевского режима

Вашингтон, , 15:22 — REGNUM США не помогают киевскому режиму, а занимаются его подкупом. Об этом 1 марта заявил бывший американский разведчик Энтони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Энтони Шаффер. Цитата из видео с канала: Judge Napolitano

Шаффер рассказал, что присутствовал при передаче денег в Ираке от имени администрации Джорджа Буша — младшего.

По его словам, в условиях конфликта США покупают себе права распоряжаться своими «союзниками».

«На этом уровне требуется много взяток, чтобы заставить лидеров стран сделать что-то. И это то же самое: для меня это еще одна форма взяточничества», — сказал Шаффер.

Он добавил, что в США есть политический класс, который готов использовать деньги налогоплательщиков для достижения политических целей, не имеющих ничего общего с безопасностью страны.