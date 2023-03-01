Американский разведчик рассказал о подкупе киевского режима Вашингтоном
Вашингтон, 1 марта 2023, 15:22 — REGNUM США не помогают киевскому режиму, а занимаются его подкупом. Об этом 1 марта заявил бывший американский разведчик Энтони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Шаффер рассказал, что присутствовал при передаче денег в Ираке от имени администрации Джорджа Буша — младшего.
По его словам, в условиях конфликта США покупают себе права распоряжаться своими «союзниками».
«На этом уровне требуется много взяток, чтобы заставить лидеров стран сделать что-то. И это то же самое: для меня это еще одна форма взяточничества», — сказал Шаффер.
Он добавил, что в США есть политический класс, который готов использовать деньги налогоплательщиков для достижения политических целей, не имеющих ничего общего с безопасностью страны.