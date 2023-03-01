Киев, 1 марта, 2023, 15:30 — ИА Регнум. На Украине растут цены на продукты первой необходимости. Так, за продукты для борща жителям страны в 2023 году нужно будет заплатить в среднем на 30% дороже. Об этом 1 марта сообщает украинский «Пятый» канал.

Иван Шилов ИА REGNUM Борщ

По информации корреспондентов, цены на базовые продукты выросли на Украине. Согласно данным украинского госстата, стоимость базовых продуктов выросла на треть в сравнении с началом 2022 года.

По словам главы Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, на стоимость реализации собранного урожая влияют цены на электроэнергию, они увеличили стоимость продуктов на 10%-15%, в результате на Украине зафиксирован рост цен на продукты на 30%-35%.