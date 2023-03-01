Вашингтон, 1 марта, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Киевские власти пытаются организовать телефонный разговор между спикером палаты представителей США Кевином Маккарти и Владимиром Зеленским, передает 1 марта Punchbowl News со ссылкой на осведомлённые источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Пока договорённости достичь не удалось. Авторы напоминают, что спикер палаты — республиканец, а ряд представителей этой партии ранее выступили за ограничение помощи Украине со стороны США.

Как сообщалось ранее, помощник главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер на заседании комитета по ассигнованиям в палате представителей заявила, что Украина должна оплачивать поставки вооружений, а не получать их в дар.

Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники также сообщали, что западные политики предупредили Украину о вероятном резком сокращении военной помощи при отсутствии успехов у ВСУ до конца лета 2023 года.