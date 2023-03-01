Хельсинки, 1 марта, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении страны в НАТО, следует из трансляции заседания.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

Так, за одобрение соглашения проголосовали 184 депутата, семь отсутствовали, один воздержался.

После одобрения парламентом точку в этом вопросе должен поставить президент страны Саули Ниинистё.

Как сообщало ИА REGNUM, заявки Финляндии и Швеции в НАТО не ратифицировали два государства из 30 (Турция и Венгрия).

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что правительство не может одобрить вступление Швеции в Североатлантический альянс, пока Стокгольм не выполнит до конца Мадридские соглашения.