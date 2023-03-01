Москва, , 15:27 — REGNUM Вход на станции Большой кольцевой линии Московского метро (БКЛ) будет бесплатным в течение пяти дней. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном телеграм-канале.

Подземный переход между станциями «Динамо» Замоскворецкой линии и «Петровский парк» БКЛ © Евгений Биятов / РИА Новости

Мэр рассказал, что на всей Большой кольцевой линии вход на станции БКЛ первые пять дней будет бесплатным.

Напомним, что запущенная Большая кольцевая линия является крупнейшим в мире проектом в области метростроения, в ее состав входит 31 станция, а протяженность составляет 70 км.

Ранее Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи дал старт движению по Большой кольцевой линии Московского метро.