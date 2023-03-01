Жителям новых регионов России стали доступны территориальные фонды ОМС

Москва, , 15:11 — REGNUM В новых субъектах Федерации заработали территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает 1 марта пресс-служба фонда ОМС.

Медицинский полис Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По словам председателя ФОМС Ильи Баланина, по полису обязательного медстрахования жители новых регионов вправе получать бесплатную качественную медицинскую помощь по всей России, в том числе высокотехнологичную во всех федеральных клиниках.

Чтобы получить полис ОМС, жителям новых территорий следует предъявить удостоверяющий личность документ и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета).

Ожидается, что с 2024 года система ОМС заработает в новых регионах в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, территориальные фонды новых субъектов России наделены возможностью исполнения ими функций страховых медицинских организаций, в том числе правом выдавать полисы обязательного медицинского страхования. Кроме того, территориальные фонды будут проводить оплату оказанной медицинской помощи и следить за ее качеством.