Москва, 1 марта, 2023, 15:11 — ИА Регнум. В новых субъектах Федерации заработали территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает 1 марта пресс-служба фонда ОМС.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Медицинский полис

По словам председателя ФОМС Ильи Баланина, по полису обязательного медстрахования жители новых регионов вправе получать бесплатную качественную медицинскую помощь по всей России, в том числе высокотехнологичную во всех федеральных клиниках.

Чтобы получить полис ОМС, жителям новых территорий следует предъявить удостоверяющий личность документ и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета).

Ожидается, что с 2024 года система ОМС заработает в новых регионах в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, территориальные фонды новых субъектов России наделены возможностью исполнения ими функций страховых медицинских организаций, в том числе правом выдавать полисы обязательного медицинского страхования. Кроме того, территориальные фонды будут проводить оплату оказанной медицинской помощи и следить за ее качеством.