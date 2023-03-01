Захарова ждет реакции ПАСЕ, ОБСЕ и Госдепа на задержание Тунберг в Норвегии
Москва, 1 марта 2023, 15:04 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России ждут реакции ПАСЕ, ОБСЕ и Госдепа США после того, как в Норвегии задержали шведскую экоактивистка Грету Тунберг. Об этом 1 марта сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, полицейские в Осло начали задержания протестующих, которые в течение нескольких дней блокировали входы в министерства в правительственном квартале. Среди протестующих, которые были задержаны, оказалась Тунберг.