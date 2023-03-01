Захарова прокомментировала задержание Тунберг в Норвегии

Москва, , 15:04 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России ждут реакции ПАСЕ, ОБСЕ и Госдепа США после того, как в Норвегии задержали шведскую экоактивистка Грету Тунберг. Об этом 1 марта сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Грета Тунберг © Roberto Pfeil/Global Look Press

«В Норвегии лишили свободы Грету Тунберг. Её унесли форменные люди с нашивкой «полити». Жду реакции ПАСЕ, ОБСЕ и Госдепа», — написала Захарова в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейские в Осло начали задержания протестующих, которые в течение нескольких дней блокировали входы в министерства в правительственном квартале. Среди протестующих, которые были задержаны, оказалась Тунберг.