Блинкен заявил, что не планирует встречаться с главами МИД России и Китая на полях G20

Вашингтон, , 15:08 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что не планирует проводить встречи с главой МИД Китая Цинь Ганом и главой МИД России Сергеем Лавровым на полях совещания руководителей внешнеполитических ведомств G20 в Индии. Об этом 1 марта сообщает Agence France Presse.

Энтони Блинкен Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я не планирую с ними встречаться на G20», — приводят журналисты его слова.

Как передавало ИА REGNUM, Индия отказалась осудить спецоперацию России на Украине. По словам Бала бывшего посла Индии в России Венкатеш Вармы, премьер Индии хочет видеть президента России Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» в Нью-Дели.