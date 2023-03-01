Блинкен оценил возможность встречи с главами МИД РФ и КНР на полях G20
Блинкен заявил, что не планирует встречаться с главами МИД России и Китая на полях G20
Вашингтон, 1 марта, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что не планирует проводить встречи с главой МИД Китая Цинь Ганом и главой МИД России Сергеем Лавровым на полях совещания руководителей внешнеполитических ведомств G20 в Индии. Об этом 1 марта сообщает Agence France-Presse.
Иван Шилов ИА REGNUM
Энтони Блинкен
«Я не планирую с ними встречаться на G20», — приводят журналисты его слова.
Как передавало ИА REGNUM, Индия отказалась осудить спецоперацию России на Украине. По словам бывшего посла Индии в России Балы Венкатеш Вармы, премьер Индии хочет видеть президента России Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» в Нью-Дели.