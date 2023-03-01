Вашингтон, 1 марта, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что не планирует проводить встречи с главой МИД Китая Цинь Ганом и главой МИД России Сергеем Лавровым на полях совещания руководителей внешнеполитических ведомств G20 в Индии. Об этом 1 марта сообщает Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Я не планирую с ними встречаться на G20», — приводят журналисты его слова.

Как передавало ИА REGNUM, Индия отказалась осудить спецоперацию России на Украине. По словам бывшего посла Индии в России Балы Венкатеш Вармы, премьер Индии хочет видеть президента России Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» в Нью-Дели.