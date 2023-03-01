Стамбул, Турция, 1 марта, 2023, 15:00 — ИА Регнум. В Стамбуле в случае нового землетрясения магнитудой выше семи баллов могут обрушиться десятки тысяч зданий, заявил 1 марта в интервью телеканалу TV100 глава администрации города Экрем Имамоглу.

Zuma\TASS Мэр Стамбула Экрем Имамоглу

По данным мэрии, в Стамбуле не менее 90 тыс. зданий находятся в зоне высокого риска, еще 170 тыс. — в зоне среднего риска.

Власти заявили, что уже принимаются меры по решению данной проблемы, ведутся переговоры с подрядчиками для укрепления существующих зданий или сноса старых.

Как сообщало ИА REGNUM, несколькими учёными ранее установлено, что крупные сейсмособытия происходят в районе Стамбула примерно каждые 30 лет.

По мнению нидерландского сейсмолога Фрэна Хугербитса, очень мощные толчки магнитудой более 7 или 8 могут произойти в районе Курильских островов 3 и 4 марта, а также 6 и 7 марта 2023 года.