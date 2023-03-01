Глава офиса Зеленского обсудил с советником Байдена ситуацию в Артёмовске
Глава офиса Зеленского Ермак обсудил с советником Байдена Салливаном ситуацию в Артёмовске
Киев, 1 марта, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак обсудил с советником главы США Джейком Салливаном ситуацию в Артёмовске. Об этом он сообщил 1 марта в своем телеграм-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
Бахмут (Артёмовск)
Согласно опубликованным данным, стороны обсудили ситуацию на фронте, подвели итоги встречи лидеров двух стран Владимира Зеленского и Джо Байдена, которая прошла в Киеве.
По словам Ермака, представители двух стран также обменялись мнениями относительно украинской «формулы мира».
Как сообщало ИА REGNUM, журналиста американского телеканала NBC Кира Симмонса внесли в базу украинского сайта «Миротворец» после репортажа про Крым.