Путин: московские власти успешно развивают инфраструктуру, решая миллионы проблем

Москва, , 14:47 — REGNUM Власти Москвы пристально следят за развитием инфраструктуры, решая миллионы проблем. Об этом 1 марта заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Большой кольцевой линии московского метро.

Москва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Московское правительство уделяет очень пристальное внимание развитию инфраструктуры и добивается успеха», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что всё это делается целенаправленно, методично и на хорошем профессиональном уровне.

Глава государства добавил, что люди не задумываются о том огромном количестве проблем, которые приходилось решать при строительстве БКЛ, а тем временем власти столицы продемонстрировали профессиональный подход по каждому сегменту работы.

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