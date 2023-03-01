Минобороны РФ сообщило подбитом Су-24 и поражении пункта временной дислокации ВСУ. Главное

Донецк, , 14:48 — REGNUM Украинские войска в рамках специальной военной операции несут огромные потери — число погибших за сутки бойцов исчисляется сотнями. По данным Минобороны на 1 марта, кроме того, российским военным удалось поразить пункт временной дислокации боевиков националистического формирования в районе населенного пункта Щурово Донецкой Народной Республики. Еще одним достижением стал сбитый в воздушном бою Су-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Также ВС РФ за сутки атаковали 15 украинских беспилотных летательных аппаратов: удалось предотвратить попытку проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. Ещё четыре украинских беспилотных летательных аппарата — выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.

До 190 украинских военнослужащих составили потери украинской армии на донецком направлении. Свыше 150 украинских военнослужащих поражены российской артиллерией на краснолиманском направлении. Бои велись у населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

На крупянском направлении в районах населенных пунктов Двуречная и Синьковка Харьковской области ВСУ потеряли до 90 солдат. На южнодонецком и запорожском направлениях потери противника составили до 80 украинских военнослужащих, а на херсонском направлении в результате огня артиллерии за сутки уничтожено до 85 солдат ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине продолжается 371-й день. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери под Артёмовском. Пункт временной дислокации боевиков националистического формирования поражен в районе населённого пункта Щурово Донецкой Народной Республики.