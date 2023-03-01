Донецк, 1 марта, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Украинские войска в рамках специальной военной операции несут огромные потери — число погибших за сутки бойцов исчисляется сотнями. По данным Минобороны на 1 марта, российским военным удалось поразить пункт временной дислокации боевиков националистического формирования в районе населенного пункта Щурово Донецкой Народной Республики. Еще одним достижением стал сбитый в воздушном бою Су-24 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Также ВС РФ за сутки атаковали 15 украинских беспилотных летательных аппаратов: удалось предотвратить попытку проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. Ещё четыре украинских беспилотных летательных аппарата выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.

До 190 украинских военнослужащих составили потери украинской армии на донецком направлении. Свыше 150 украинских военнослужащих поражены российской артиллерией на краснолиманском направлении. Бои велись у населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

На крупянском направлении в районах населенных пунктов Двуречная и Синьковка Харьковской области ВСУ потеряли до 90 солдат. На южнодонецком и запорожском направлениях потери противника составили до 80 украинских военнослужащих, а на херсонском направлении в результате огня артиллерии за сутки уничтожено до 85 солдат ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине продолжается 371-й день. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери под Артёмовском. Пункт временной дислокации боевиков националистического формирования поражен в районе населённого пункта Щурово Донецкой Народной Республики.