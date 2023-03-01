Москва, 1 марта, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Потери ВСУ за сутки на купянском направлении составили до 90 человек. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

По её информации, на этом направлении российские военнослужащие поразили подразделения противника около населенных пунктов Синьковка и Двуречная Харьковской области. Помимо этого, около населенных пунктов Новоселовское ЛНР и Тимковка Харьковской области были ликвидированы три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Уточняется, что в результате за минувшие 24 часа потери противника на этом направлении составили до 90 военнослужащих, также были уничтожены три пикапа и гаубица Д-30.

Отмечается, что на краснолиманском направлении подразделения и артиллерия группировки войск «Центр» нанесли поражение технике и живой силе ВСУ около населённых пунктов Червонопоповка и Стельмаховка ЛНР, а также Ямполовка ДНР.

По информации пресс-службы, за 24 часа на этом направлении было ликвидировано более 150 военнослужащих противника, также уничтожены четыре боевые бронированные машины и гаубицы Д-30 и «Мста-Б».