В Херсонской области назвали число жителей, получивших российские паспорта
Херсон, 1 марта 2023, 14:36 — REGNUM Российские паспорта получили уже более 70 тысяч жителей Херсонской области. Об этом 1 марта заявил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».
«Более 70 тысяч паспортов уже оформлены и выданы людям. Заявлений лежит намного больше», — сказал Сальдо.
Он рассказал, что сейчас органы МВД, которые занимаются этим вопросом, увеличивают число работников.
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По словам Сальдо, власти региона рассчитывают на то, что в ближайшие два-три месяца будет выдано уже до 150 тыс. паспортов.
Также он добавил, что процесс получения паспортов идёт по упрощённой схеме, его планируется завершить к началу осенней избирательной кампании.