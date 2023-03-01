Херсон, 1 марта, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Российские паспорта получили уже более 70 тыс. жителей Херсонской области. Об этом 1 марта заявил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Александр Река/ТАСС Российские паспорта

«Более 70 тыс. паспортов уже оформлены и выданы людям. Заявлений лежит намного больше», — сказал Сальдо.

Он рассказал, что сейчас органы МВД, которые занимаются этим вопросом, увеличивают число работников.

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По словам Сальдо, власти региона рассчитывают, что в ближайшие два-три месяца будет выдано уже до 150 тыс. паспортов.

Он добавил, что процесс получения паспортов идёт по упрощённой схеме, его планируется завершить к началу осенней избирательной кампании.