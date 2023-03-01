Москва, 1 марта, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Луганской Народной Республике и Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны России 1 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

ДРГ были уничтожены в районе Новоселовского (Луганская Народная Республика) и Тимковки (Харьковская область).

Как сообщалось ранее, 28 февраля на заседании коллегии ФСБ президент России Владимир Путин заявил, что службе необходимо усилить работу на российско-украинской границе и поставить заслон украинским диверсантам.