Москва, 1 марта, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству поддержал поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию всех участников специальной военной операции (СВО), в том числе добровольцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Согласно поправкам, за недостоверные сведения о деятельности добровольческих формирований в СВО, которые повлекли тяжкие последствия, будет грозить лишение свободы сроком до 15 лет.

До семи лет лишения свободы будет предусмотрено за публичные действия по дискредитации участников спецоперации, повлекшие смерть или массовые беспорядки.

До пяти лет тюремного срока грозит за публичные действия по дискредитации Вооружённых сил России и всех участников спецоперации, в том числе добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») уточнил, что второе чтение запланировано на 2 марта и в случае поддержки законопроекта третье чтение состоится 14 марта.