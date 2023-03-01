Москва, 1 марта, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Более 200 тыс. добровольцев подготовят в России для сопровождения мероприятий в честь Дня Победы. Об этом 1 марта заявила председатель центрального штаба «Волонтёры Победы», заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко на пресс-конференции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волонтёры Победы

Она напомнила, что каждый год добровольцы помогают проводить памятные мероприятия, посвященные победе в Великой Отечественной войне.

Занко подчеркнула, что история — это не только про прошлое, но и про настоящее и будущее.

«Сегодня мы особенно понимаем, насколько важно обеспечивать связь поколений», — приводит пресс-служба движения «Волонтёры Победы» её слова.

Она отметила, что в 2023 году планируется подготовить рекордное число добровольцев — 200 тыс. человек, которые будут помогать в организации мероприятий, посвящённых Великой Победе.