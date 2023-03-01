Москва, 1 марта, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Пункт временной дислокации украинских националистов поражён российскими войсками на территории ДНР. Об этом сообщает 1 марта Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В районе населённого пункта Щурово Донецкой Народной Республики поражён пункт временной дислокации боевиков националистического формирования», — уточнили в ведомстве.

Село Щурово находится в 12 км к западу от города Красный Лиман, с октября 2022 года находящегося под контролем ВСУ, и известно как зона отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, на краснолиманском направлении идёт позиционная артиллерийская борьба между российскими войсками и ВСУ. Врио главы ДНР Денис Пушилин 28 февраля заявил, что ВС России обязательно вернутся в Красный Лиман.