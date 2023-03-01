Москва, , 14:24 — REGNUM За последние сутки военнослужащие российских подразделений ВС РФ уничтожили на донецком направлении до 190 украинских боевиков. В результате активных действий «Южной» группировки войск уничтожены также две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и гаубицы Д-20 и Д-30. Такие данные привела пресс-служба Министерства обороны РФ в ходе брифинга 1 марта.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается также, что за сутки на донецком направлении был уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Очеретино, база хранения топлива 36-й бригады морской пехоты, а также пункт временной дислокации боевиков нацформирования, расположенный в районе населённого пункта Щурово.

Как сообщало ИА REGNUM, нежелание сражаться против российских войск часто встречается в рядах ВСУ, рассказали пленные украинские командиры. Видео с их рассказами опубликовало Министерство обороны России.