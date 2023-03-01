Москва, 1 марта, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России сбили украинский самолет Су-24 в воздушном бою в Донецкой Народной Республике, сообщили 1 марта в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

«Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дружковка в ДНР в воздушном бою сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля истребительная авиация ВКС России сбила самолёты Су-24 и МиГ-29 ВСУ.

Напомним, согласно данным Минобороны РФ, с начала спецоперации по денацификации Украины были уничтожены более 390 вражеских самолётов.