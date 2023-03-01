Российские истребители в ходе воздушного боя сбили украинский Су-24
ВКС России сбили в ДНР украинский самолет Су-24
Москва, 1 марта, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России сбили украинский самолет Су-24 в воздушном бою в Донецкой Народной Республике, сообщили 1 марта в Министерстве обороны РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Авиация в зоне СВО
«Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дружковка в ДНР в воздушном бою сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля истребительная авиация ВКС России сбила самолёты Су-24 и МиГ-29 ВСУ.
Напомним, согласно данным Минобороны РФ, с начала спецоперации по денацификации Украины были уничтожены более 390 вражеских самолётов.