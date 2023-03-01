Представитель Кремля Песков прокомментировал историю с украинскими флагами в РУДН

Москва, , 14:22 — REGNUM Украинский флаг для России является флагом того самого режима, который поддерживает националистов и с которым мы сейчас воюем, против которого мы ведем специальную военную операцию (СВО), заявил 1 марта журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, «Можно ли говорить, что украинский флаг сам по себе не является запрещенным символом?», он также посоветовал не абстрагироваться от сказанного выше ни при каких условиях.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Также Дмитрий Песков прокомментировал высказывания советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка о том, что киевский режим не наносит ударов по территории РФ. По его словам, в Кремле ему не верят.

Вопрос журналистов о ситуации в Артёмовске пресс-секретарь российского президента переадресовал Минобороны РФ, напомнив, что всегда вопросы относительно спецоперации по защите Донбасса переадресовывает Минобороны.

Относительно поправок в законодательство о 15-летнем сроке за дискредитацию российской армии и ЧВК, Песков пояснил, что «это новая инициатива, её надо проработать соответствующим образом».

Также в Кремле пояснили, будут ли вноситься изменения в закон о языке. По словам Пескова, сначала надо ознакомиться с пособиями, словарями, которые в соответствии с законом должны быть подготовлены.

Журналистов также интересовало, раскачивают ли США отношения России и Казахстана после того, как госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Казахстана обвинял Москву в агрессии. На что Песков лаконично: «Нет, мы дорожим нашими отношениями».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в главном корпусе РУДН вывесили украинские флаги. Они были размещены напротив поздравлений с Днём защитника Отечества. Акцию провели в рамках традиционной выставки земляческих организаций вуза (Грузия, Молдавия, Черногория, Сербия, Кипр, Греция). Проверку акции, провоцировавшей большой общественный резонанс, пообещали провести в Минобрнауки РФ.

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