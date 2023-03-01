Киев, , 14:25 — REGNUM ВСУ не приняли решение об уходе из Артёмовска (до 1924 года — Бахмут), но при необходимости такой сценарий возможен. Об этом заявил пресс-секретарь восточной группировки украинских войск Сергей Череватый, передаёт CNN.

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, вывод войск возможен в случае, если угроза персоналу и оперативной обстановке выше необходимости удерживать территорию. Оценивает эту необходимость командование, а решение об отступлении принимает заседание штаба.

«Могу сказать, что такого решения сейчас нет», — сказал Череватый.

Как сообщало ИА REGNUM, советник по экономическим вопросам президента Украины Александр Роднянский ранее допустил «стратегическое отступление» из Артёмовска — важного транспортного узла для снабжения ВСУ в Донбассе — из-за катастрофических потерь.