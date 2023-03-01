Мишустин поручил Артюхину обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды СВО

Москва, , 14:19 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе федерального казначейства Роману Артюхину контролировать проверки использования средств, направляемых для нужд армии во время специальной военной операции на территории Украины.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Федерального казначейства Роман Артюхин во время встречи. © Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Глава казначейства доложил, что ведомство проводит проверки Минобороны по четырём направлениям в рамках спецоперации. Речь идёт о расходах на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники.

«Прошу вас лично, я знаю, что вы внимательно к этому относитесь, заниматься этими проверками», — сказал премьер-министр в ходе встречи с Артюхиным, подчеркнув необходимость обеспечения прозрачности выделения средств.

Мишустин подчеркнул, что ни один рубль не должен быть потрачен «неэффективно».

Ранее премьер-министр констатировал, что перед правительством России прошедший 2022 год поставил новые задачи, недружественные страны ввели беспрецедентные по масштабу ограничения и барьеры.