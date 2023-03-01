Мишустин поручил проконтролировать использование средств для нужд армии
Мишустин поручил Артюхину обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды СВО
Москва, 1 марта, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Федерального казначейства Роману Артюхину контролировать проверки использования средств, направляемых для нужд армии во время специальной военной операции на территории Украины.
Глава казначейства доложил, что ведомство проводит проверки Минобороны по четырём направлениям в рамках спецоперации. Речь идёт о расходах на поставку средств индивидуальной бронезащиты, средства связи, топливо, ГСМ и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники.
«Прошу вас лично, я знаю, что вы внимательно к этому относитесь, заниматься этими проверками», — сказал премьер-министр в ходе встречи с Артюхиным, подчеркнув необходимость обеспечения прозрачности выделения средств.
Мишустин подчеркнул, что ни один рубль не должен быть потрачен «неэффективно».
Ранее премьер-министр констатировал, что перед правительством России прошедший 2022 год поставил новые задачи, недружественные страны ввели беспрецедентные по масштабу ограничения и барьеры.