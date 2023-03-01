Лондон, 1 марта, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Великобритания получит самое большое в мире гибридное пассажирское судно, построенное китайской государственной кораблестроительной корпорацией, сообщает 1 марта информационный ресурс Yicai Global со ссылкой на компанию.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Судно может двигаться как на традиционном топливе, так и на электрической тяге. Заказ на его изготовление поступил от британской компании P&O Ferries. Судно будет курсировать по Ла-Маншу, между Дувром на юго-востоке Великобритании и портом Кале на севере Франции.

Корабль длиной 230,5 метров рассчитан до 1,5 тысяч пассажиров. Аккумулятор ёмкостью в 8,8 мегаватт-часов эквивалентен суммарной мощности 150 электромобилей. Заряжать его можно и на море, излишки электроэнергии могут передаваться от генератора.

По данным исследовательской структуры EVTank, выпуск электросудов в Китае в 2021 году превысил 100 единиц, а поставки для них аккумуляторов возросли вдвое по сравнению с 2020 годом. Объём данного рынка к 2026 году достигнет $5,3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в 2020 году в Пентагоне признавали, что китайская армия обошла американские вооружённые силы в кораблестроении, производстве баллистических ракет наземного базирования и крылатых ракет, а также в области создания и интегрированных средств противовоздушной обороны.