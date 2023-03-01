В Полтавской области демонтировали памятник русскому биологу Ивану Мичурину

Полтава, Украина, , 14:01 — REGNUM В одном из сёл Полтавской области демонтировали памятник русскому селекционеру Ивану Мичурину. Об этом 1 марта сообщило местное издание «Полтавская волна».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«В селе Весёлый Подол Семёновской общины Кременчугского района демонтировали и переместили на территорию местного коммунального предприятия российский коммунистический памятник — бюст сталинисту Мичурину», — говорится в сообщении.

Напомним, Иван Мичурин (1855 — 1935) — русский биолог и селекционер, создатель сортов плодово-ягодных культур. он выводил новые сорта, устойчивые к климату центральной полосы России.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в Полтавской области снесли бюст советского генерала Ивана Третьяка.