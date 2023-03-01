Полтава, Украина, 1 марта, 2023, 14:01 — ИА Регнум. В одном из сёл Полтавской области демонтировали памятник русскому селекционеру Ивану Мичурину. Об этом 1 марта сообщило местное издание «Полтавская волна».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«В селе Весёлый Подол Семёновской общины Кременчугского района демонтировали и переместили на территорию местного коммунального предприятия российский коммунистический памятник — бюст сталинисту Мичурину», — говорится в сообщении.

Напомним, Иван Мичурин (1855–1935) — русский биолог и селекционер, создатель сортов плодово-ягодных культур. он выводил новые сорта, устойчивые к климату Центральной полосы России.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в Полтавской области снесли бюст советского генерала Ивана Третьяка.