Москва, 1 марта, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Кремль не публиковал указ, в котором шла бы речь о выводе Военно-морских и Воздушно-космических сил из оперативного подчинения военным округам, заявил журналистам 1 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Строй кораблей ВМФ

Ранее с соответствующими предположениями выступили некоторые СМИ и телеграм-каналы.

Существуют и закрытые указы, которые опубликованию не подлежат, но «они поэтому и закрытые», так что ответить на данный вопрос невозможно, добавил Песков.

Как сообщалось ранее, 1 марта Песков также заявил журналистам, что поправки в законы о 15-летнем тюремном сроке за дискредитацию российской армии и ЧВК являются новой инициативой, которая требует проработки.