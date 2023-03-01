РИА Новости сообщило о начале наступления российских десантников в районе Кременной

Кременная, ЛНР, , 13:54 — REGNUM Сегодня, 1 марта РИА Новости со ссылкой на видеокадры, полученные от российских военных, известило о наступлении наших десантников в районе Кременной в Луганской Народной Республике. Теснить врага ВС РФ помогают танк Т-90М «Прорыв» и тяжелая огнеметная система «Солнцепек».

Памятный знак советским воинам — работникам мебельной фабрики. Кременная, ЛНР Александр Погожев © ИА REGNUM

Город Кременная, который находится в 30 км от границы с Харьковской областью, является наиболее горячий точкой фронта в ЛНР. По словам военкора Александра Коца, с 28 февраля ВСУ (Вооруженные силы Украины) вынуждены затыкать дыры в своей обороне на линии от Кременной до Сватова. Говоря о ситуации в Кременной, он также отметил RT, что наши российские войска перешли в наступление на этом направлении, аккуратно назвав его активной обороной.

«Это когда ты неделю терпишь кинжальные атаки врага, сжав зубы и кулаки, а затем ловишь соперника на контратаке, потихоньку отжимая позиции и опорные пункты, которые мы утратили в прошлом году», — пояснил военкор.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале сообщил, что бойцы спецназа «АХМАТ», 4-й бригады 2-го армейского корпуса Минобороны РФ и десантники ВДВ взяли штурмом укрепления «натовских бандитов и украинских нацистов», расположенные в районе города. Один военнослужащий сдался в плен.

По оценке военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрей Марочко, впервые за долгое время в районе Кременной ВСУ попытались контратаковать, не считаясь с потерями. По его словам, при переходе к наступательным действиям украинские войска не справились и отошли на ранее занимаемые позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что российские десантники наступают в районе Кременной в Луганской Народной Республике, сообщили 1 марта РИА Новости со ссылкой на военнослужащих. По данным авторов видео, тяжелая огнеметная система «Солнцепек» выжигает позиции, площадь поражения 40 тыс. квадратных метров с одного пакета.

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