МИД Ирана объявил двух дипломатов из ФРГ персонами нон грата

Тегеран, , 13:55 — REGNUM Два дипломата из Германии будут высланы из Ирана, заявил 1 марта официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что два немецких дипломата объявлены персонами нон грата после интервенционистских и безответственных действий правительства Германии по вмешательству во внутренние, в частности судебные, дела республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале министерство иностранных дел Германии в связи со смертным приговором, назначенным в Иране гражданину ФРГ, объявило персонами нон грата двух сотрудников иранского посольства в Берлине.