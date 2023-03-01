Москва, 1 марта 2023, 14:12 — REGNUM Выход российских военных к перекрестку «Самолет» на выезде из Артёмовска в сторону села Ивановское (Красное) будет означать, что трасса Артёмовск — Константиновка окажется перерезана и отход по ней подразделений ВСУ станет невозможным. Об этом ИА REGNUM рассказал военный обозреватель Михаил Онуфриенко.

Освобожденные территории СВО
Освобожденные территории СВО
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Дорога на город Константиновку, идущая в юго-западном направлении через Ивановское, — это самая южная из трех трасс, которые связывали Артёмовск с другими территориями под контролем ВСУ, пояснил эксперт.

В этом районе идут постоянные бои, а под огневым контролем район перекрестка «Самолёт» находится «уже недели две — то есть, проскочить можно, но это смертельно опасно», подчеркнул Онуфриенко.

При этом надо признать, что другая дорога из Артёмовска — через Хромово на Часов Яр — физически не перекрыта, указал эксперт.

«Но вышедшие на холмы восточнее Верховского водохранилища бойцы российских штурмовых подразделений находятся примерно в 2,5 км от этой дороги. Она фактически находится в досягаемости всех видов артиллерии и миномётов», — пояснил Онуфриенко.

Эксперт подтвердил, что из города выведены все штабные структуры местного гарнизона ВСУ.

«А в Артёмовск перебрасывается в основном «пушечное мясо», которое Киеву не жалко, и причины понятны», — отметил Онуфриенко.

Советник президента Украины Александр Роднянский в интервью телеканалу CNN 1 марта заявил, что ВСУ «удерживают город, но, если понадобится, они стратегически отступят», поскольку Киев не собирается «жертвовать своими людьми просто так». При этом Киев перебросит в Артёмовск дополнительные подразделения ВСУ, сообщила 1 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.