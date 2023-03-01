Эксперт об Артёмовске: Киев перебрасывает «пушечное мясо», но ВС РФ контролируют почти все трассы

Москва, , 14:12 — REGNUM Выход российских военных к перекрестку «Самолет» на выезде из Артёмовска в сторону села Ивановское (Красное) будет означать, что трасса Артёмовск — Константиновка окажется перерезана и отход по ней подразделений ВСУ станет невозможным. Об этом ИА REGNUM рассказал военный обозреватель Михаил Онуфриенко.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Дорога на город Константиновку, идущая в юго-западном направлении через Ивановское, — это самая южная из трех трасс, которые связывали Артёмовск с другими территориями под контролем ВСУ, пояснил эксперт.

В этом районе идут постоянные бои, а под огневым контролем район перекрестка «Самолёт» находится «уже недели две — то есть, проскочить можно, но это смертельно опасно», подчеркнул Онуфриенко.

При этом надо признать, что другая дорога из Артёмовска — через Хромово на Часов Яр — физически не перекрыта, указал эксперт.

«Но вышедшие на холмы восточнее Верховского водохранилища бойцы российских штурмовых подразделений находятся примерно в 2,5 км от этой дороги. Она фактически находится в досягаемости всех видов артиллерии и миномётов», — пояснил Онуфриенко.

Эксперт подтвердил, что из города выведены все штабные структуры местного гарнизона ВСУ.

«А в Артёмовск перебрасывается в основном «пушечное мясо», которое Киеву не жалко, и причины понятны», — отметил Онуфриенко.

Советник президента Украины Александр Роднянский в интервью телеканалу CNN 1 марта заявил, что ВСУ «удерживают город, но, если понадобится, они стратегически отступят», поскольку Киев не собирается «жертвовать своими людьми просто так». При этом Киев перебросит в Артёмовск дополнительные подразделения ВСУ, сообщила 1 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.