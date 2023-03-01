В Кремле рассказали о предстоящем выступлении Путина в годовщину воссоединения с Крымом

Москва, , 13:47 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предстоящее выступление лидера государства Владимира Путина в годовщину воссоединения с Крымом. Об этом он рассказал 1 марта в ходе встречи с журналистами.

Россия. Крым © Дмитрий Макеев/РИА Новости

«В том или ином формате вспоминать эту знаменательную дату мы будем», — сообщил представитель Кремля.

Песков предупредил журналистов, что они «забегают вперед», рассказав о напряжённом графике президента.

«Пока дайте нам время, мы своевременно вас проинформируем», — добавил он.