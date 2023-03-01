Москва, 1 марта, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предстоящее выступление лидера государства Владимира Путина в годовщину воссоединения с Крымом. Об этом он рассказал 1 марта в ходе встречи с журналистами.

Дмитрий Макеев/РИА Новости Россия. Крым

«В том или ином формате вспоминать эту знаменательную дату мы будем», — сообщил представитель Кремля.

Песков предупредил журналистов, что они «забегают вперед», рассказав о напряжённом графике президента.

«Пока дайте нам время, мы своевременно вас проинформируем», — добавил он.