Москва, 1 марта, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Россия дорожит отношениями с Казахстаном, заявил 1 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

Таким образом он ответил на вопрос, раскачивают ли США отношения России и Казахстана после того, как госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Казахстана обвинял Москву в агрессии.

«Нет, мы дорожим нашими отношениями. Нас объединяют двусторонние связи и весьма многоформатные, нас объединяет совместное участие в двусторонних проектах», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что в Москве фиксируют положительную динамику двусторонних связей.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США впервые прибыл с официальным визитом в Казахстан. Блинкен проведёт переговоры с руководством страны и примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США.