Херсон, 1 марта, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Руководство Украины понимает, что ВСУ будут вынуждены уйти из города Херсона. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо в эфире «Соловьев Live».

khogov.ru Владимир Сальдо

Он напомнил, что на Украине насильственным путём создают вооружённые формирования.

Сальдо рассказал, что сейчас ВСУ вывозят исторические ценности из Херсонского областного краеведческого музея.

«Они чувствуют себя неуверенно, понимают, что им придётся уйти из Херсона, который мы непременно освободим», — заявил он.

Глава региона отметил, что Россия обязательно освободит Херсон, потому что другого пути нет.

«И памятники Потёмкину и Суворову вернутся на свои места в Херсоне, и сам Херсон вернётся, а там дальше — Николаев, Одесса — до Измаила. Это наша слава и гордость по праву», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сальдо заявил, что киевские власти вводят жителей Украины в заблуждение , скрывая от них подлинную ситуацию в освобождённых от власти Киева бывших регионах страны.

Во временно оккупированных Украиной городах, включая Херсон, идет массовая насильственная мобилизация мужчин, причем проводят ее граждане, прибывшие с Украины, всё это тоже не добавляет симпатий Киеву, добавил врио губернатора.