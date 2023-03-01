Песков прокомментировал поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО

Москва, , 13:39 — REGNUM Поправки о 15-летнем сроке за дискредитацию российской армии и ЧВК являются новой инициативой, требующей проработки. Об этом 1 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Армия РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Подождите, ещё надо ознакомиться со сформулированным текстом. Пока ничего не могу сказать, это новая инициатива, её надо проработать соответствующим образом», — сказал Песков.

На вопрос, поддерживает ли Кремль предложенные поправки, Песков ответил, что неправильно было бы говорить об этом, не ознакомившись с текстом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что 1 марта на рассмотрение были внесены поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников спецоперации.