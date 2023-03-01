Песков прокомментировал поправки о 15-летнем сроке за дискредитацию ВС РФ
Песков прокомментировал поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО
Москва, 1 марта, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Поправки о 15-летнем сроке за дискредитацию российской армии и ЧВК являются новой инициативой, требующей проработки. Об этом 1 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Подождите, ещё надо ознакомиться со сформулированным текстом. Пока ничего не могу сказать, это новая инициатива, её надо проработать соответствующим образом», — сказал Песков.
На вопрос, поддерживает ли Кремль предложенные поправки, Песков ответил, что неправильно было бы говорить об этом, не ознакомившись с текстом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что 1 марта на рассмотрение были внесены поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников спецоперации.